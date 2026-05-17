Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda Stysiak ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Stysiak'a katkıları için teşekkür etti.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa ikinciliği ile tamamladığımız 2025-2026 sezonunda turuncu-beyazlı formamızı terleten Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile yollarımız ayrılmıştır. 2025-2026 sezonu boyunca takımımıza katkı ve emekleri için Magdalena Stysiak'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
