Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda Stysiak ile yollar ayrıldı
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Stysiak'a katkıları için teşekkür etti.
Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa ikinciliği ile tamamladığımız 2025-2026 sezonunda turuncu-beyazlı formamızı terleten Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile yollarımız ayrılmıştır. 2025-2026 sezonu boyunca takımımıza katkı ve emekleri için Magdalena Stysiak'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat