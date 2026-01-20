Haberler

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası, Antalya'da yapılacak

Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç sporcuların gelişimine destek amacıyla Antalya'da düzenleyeceği Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası'nın detaylarını açıkladı. Turnuva 21-24 Ocak, 25-28 Ocak ve 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eczacıbaşı Spor Kulübü bünyesinde ilk kez düzenlenecek Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası, farklı kampüslerden sporcuları Antalya'da bir araya getirecek. Turnuva 21-24 Ocak, 25-28 Ocak ve 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün genç sporcuların gelişimini destekleme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen organizasyon, Geleceğe Smaç projesi kapsamında kulüp bünyesinde düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini taşıyor. Farklı şehir ve kampüslerden gelen sporcular sportif gelişimlerini sahaya yansıtma fırsatı bulacak.

Turnuva öncesinde A takım oyuncuları Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Elif Şahin ve Yaprak Erkek, Geleceğe Smaç sporcuları için özel olarak hazırlanan bir video mesajla tüm takımlara başarı dileklerini iletti.

Turnuva tarihleri şöyle:

1. dönem: 21 Ocak - 24 Ocak

2. dönem: 25 Ocak - 28 Ocak

3. dönem: 29 Ocak - 1 Şubat - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
