Eczacıbaşı Dynavit, Ankara'dan 1 puanla döndü
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Maç, heyecan dolu setlerin ardından sona erdi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meltem T. Pelenk
Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Janset, Lazareva, Saliha, Beyza, Özlem (L), Ceren (L), Eylül, Şeyma, Gatina
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Simge (L), Boden, Meliha, Elif, Boden, Aybüke (L), Maglio, Smrek
Setler: 25-22, 27-25, 16-25, 27-29, 15-13
Süre: 2 saat 27 dakika (29, 31, 27, 39, 21) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor