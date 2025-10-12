Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Yeni Evinde İlk Maçını Kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yeni evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Taraftarlarının coşkuyla desteklediği takım, yeni salonunda ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını yaşadı.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yeni evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezona yeni evinde "merhaba" dedi. Turuncu-beyazlılar, uzun süredir heyecanla beklenen yeni salonunda ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını taraftarlarıyla büyük bir coşkuyla yaşadı.

Taraftarlarıyla sezona güçlü bir başlangıç yapan Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yeni evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu 25-15, 25-14 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Göymen

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Maglio, Elif, Simge (L), Meliha, Bengisu, Boden

Kuzeyboru: Gamze, Lozo, Dicle Nur, Smarzek, Melisa, Strunjak, Dilek (L), Nilsu, Aleyna, Lila, Cenkta-Tietianiec

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Süre: 77 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
