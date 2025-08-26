Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek ile 3 Sezon Daha Anlaştı

Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek ile 3 Sezon Daha Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, milli smaçör Yaprak Erkek ile sözleşmesini 3 sezon daha uzatarak, oyuncunun kulübe katkı sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Yaprak, 2022'den beri Eczacıbaşı forması giymekte ve önemli başarılarla dikkat çekmiştir.

Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek ile sözleşmesini 3 sezon daha uzattı.

2022-2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit formasını başarıyla terleten milli smaçör Yaprak Erkek, sözleşmesi yenilenerek üç sezon daha turuncu-beyaz forma altında mücadele etmeye devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahada sergilediği yüksek performans, bitmeyen enerjisi ve mücadele azmiyle taraftarlarımızın takdirini kazanan Yaprak, kulübümüzün geleceğe dönük vizyonunda kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Milli sporcu Yaprak Erkek'in, önümüzdeki dönemde de turuncu-beyazlıların elde edeceği yeni başarılara önemli katkılar sunacak.

Yaprak Erkek hakkında

2001 doğumlu A Milli takım oyuncusu Yaprak Erkek, 182 boyunda ve smaçör olarak görev alıyor. İlbank altyapısından yetişen genç smaçör, kariyerinde İlbank, Il Capital Legionovia Legionowo takımlarında oynadı.

Erkek, 2022'de Türk Milli Takımı'yla katıldığı İslam Oyunları'nda şampiyonluk elde etti.

2025 yılında A Milli Takım'da yer alırken gösterdiği performans ile yerli ve yabancı basında dikkat çekti.

Kulüp başarıları

2023 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği

2022 - 2023 Türkiye Ligi ikinciliği

2023 - 2024 Türkiye Ligi ikinciliği

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

2022 İslam Oyunları şampiyonluğu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları

Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Ankara Büyükelçisi Barrack'tan gazetecilere skandal sözler

Ankara Büyükelçisinden skandal sözler! Açıkça hakaret etti
Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu, valilik hemen görevden aldı

Doktorun rezilliği şehri ayağa kaldırdı! Valilik hemen görevden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Programda ilginç anlar: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti

Bahçeli'den sürpriz: Bizzat dinletip "Nasıl buldunuz?" diye sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.