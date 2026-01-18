Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynandı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu, Berka Özden)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack KIsal, Elif Şahin (Simge Aköz, Plummer, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Maglio)

Setler: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25

Süre: 115 dakika (25, 33, 28, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
