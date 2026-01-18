Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynandı.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu, Berka Özden)
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack KIsal, Elif Şahin (Simge Aköz, Plummer, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Maglio)
Setler: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25
Süre: 115 dakika (25, 33, 28, 29)
