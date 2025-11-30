Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 Mağlup Etti
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 16-25, 16-25 ve 17-25 skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay
Türk Hava Yolları: Tuğba, Karmen, Ratzke, Bergmann, Bahar, Adelusi, Melis (L), Çağla, Alondra, Orthmann, Alondra, Merve, Büşra
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Dilay, Nicoletti
Süre: 67 dakika (22, 24, 21) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor