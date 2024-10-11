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Eczacıbaşı Dynavit'ten Dünya Kız Çocukları Günü'ne Özel Video

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Eczacıbaşı Dynavit, başarılı pasör Naz Aydemir Akyol'un yer aldığı ve altyapı oyuncularıyla Ayazağa spor okulu oyuncularının katıldığı özel bir video yayımladı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne ithafen genç sporculara ilham veren Akyol, deneyimlerini ve kariyer hikayesini paylaştı.

Eczacıbaşı Dynavit, başarılı pasörü Naz Aydemir Akyol, altyapı oyuncuları ve Ayazağa spor okulu oyuncularıyla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel video yayımladı.

Türkiye'nin köklü voleybol kulübü Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapıya verdiği önemle Türk kadın voleyboluna başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısında yetişen ve bu takımda forma terleten deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol, altyapı oyuncularının ve Ayazağa spor okulu oyuncusunun sorularını yanıtladı.

Genç voleybolculara ilham kaynağı olan Naz Aydemir Akyol, altyapı oyuncularına spor kariyerinde elde ettiği deneyimleri aktardı. Sporcularla sıcak bir etkileşim içinde olan Eczacıbaşı Dynavit sporcusu Naz Aydemir Akyol, kariyer yolculuğundan kesitler aktararak ilham verdi. Genç yeteneklerin merakı ve heyecanı, Akyol'un motive edici tavrıyla birleşerek ilham verici bir atmosfer oluşturdu. Sporcuların sorduğu sorulara içtenlikle yanıt veren Akyol, hem teknik bilgilerini hem de sporculuk yaşamına dair önemli dersleri paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Naz Aydemir Akyol Etkinlik Ayazağa Dünya Kadın Spor

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