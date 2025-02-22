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Eczacıbaşı Dynavit, SigortaShop'u 3-1 Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit, SigortaShop'u 3-1 Mağlup Etti
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda SigortaShop'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Setler, 25-22, 10-25, 14-25 ve 16-25 şeklinde tamamlandı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında SigortaShop'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda rakibini 25-22, 10-25, 14-25 ve 16-25'lik skorlarla 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

SigortaShop: Micaya, Ergül, Ghani, Yordanova, Ceren, Burcu, Dilara (L), Nazlıcan, Selin (L), Sena, Eslem, Ndiaye

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Simge (L), Naz

Setler: 25-22, 10-25, 14-25, 16-25

Süre: 96 dakika (30, 20, 22, 24) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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