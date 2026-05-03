Haberler

Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: - "Türk finalinin oynanması kadar güzel bir şey olamaz. Her iki maç da muhteşemdi"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iki Türk takımının Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TVF Başkanı Üstündağ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üstündağ, Dörtlü Final organizasyonunda İtalyan rakiplerini eleyerek finale çıkan VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'i kutladı.

Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Üstündağ, gülerek "Kupayı ortadan ikiye böleceğiz." dedi.

"Türk finalinin oynanması kadar güzel bir şey olamaz. Her iki maç da muhteşemdi." ifadesini kullanan Üstündağ, şöyle devam etti:

"VakıfBank'ın 2-0'dan 3-2 maçı alması, Eczacıbaşı'nın maçın birinci seti dışında hep üstün oyun sergilemesi... muhteşem iki sonuç. Türk finalinin oynanması, işte Türk voleybolunun geldiği nokta. Bugün oynanan iki maçta galip gelen iki Türk takımımızı canıgönülden kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her iki takımı da yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ediyorum."

Üstündağ, "Türk voleybolu, Türk sporu adına çok önemli, çok anlamlı ve gururlu bir gün." dedi.

TVF Başkanı Üstündağ, "Düşünün, taraftarlar birinci maçta VakıfBank formasıyla takımlarını destekledi. İkinci maçta taraftarlar yine aynı VakıfBanklı formalarla Eczacıbaşı'nı destekledi. İşte birleştiricilik burada. Sadece yarın final oynanması değil, biliyorsunuz bu sezon Dünya Kulüpler Şampiyonası'na hiçbir Türk takımı katılamamıştı ama önümüzdeki sezon iki Türk takımıyla da Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Yarın oynanacak Türk finalinden sonra bunu elde edeceğiz. Muhteşem bir olay. Sahada o mücadeleyi veren oyunculara, teknik heyete, yönetime, taraftara herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Batmanspor unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek
Polonya Başbakanı Tusk: En büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir

NATO'da dev kırılma! Avrupa ülkesi en büyük tehlikeyi açıkladı