Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde galip

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde galip
Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya ekibi KS Developres Rzeszow'u 3-1 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Rövanş 18 Mart'ta Polonya'da oynanacak.

SALON: Eczacıbaşı Spor

HAKEMLER: Raquel Portela (Portekiz), Ivaylo Ivanoc (Bulgaristan)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Simge Aköz (L), Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek

KS DEVELOPRES RZESZOW: Heyrman, Wenerska, Jansen, Lemmens, Bannister, Jasper, Szczyglowska (L), Chmielewska, Sieradzka, Piasecka

SETLER: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23

SÜRE: 101 dakika (28', 19', 26', 28')

Eczacıbaşı Dynavit, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Polonya ekibi KS Developres Rzeszow takımını 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart'ta Polonya'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit'in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak.






