Haberler

Eczacıbas¸ı Dynavit, Sırbistan'dan 3 puanla döndü

Eczacıbas¸ı Dynavit, Sırbistan'dan 3 puanla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımını 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Eczacıbaşı, ilk seti 25-15, ikinci seti 25-16 ve üçüncü seti 25-17 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Hala Sportova Lajkovac

HAKEMLER: Serena SALVATI (ITA), Maciej TWARDOWSKI (PL)

OK ZELEZNİCAR LAJKOVAC: Racheva, Filipovic, Savic, Sakradzija, Koprivica, Jonjev, Pakic (L), Korolija, Stanojevic, Zivanovic

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ebrar, Maglio, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek

SETLER: 15-25, 16-25, 17-25

SÜRE: 65 dakika (21, 21, 23)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi beşinci maçında Sırbistan ekibi OK Zeleznicar Lajkovac'a konuk olarak rakibini deplasmanda 25-15, 25-16 ve 25-17'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit maça etkili başladı. Ebrar Karakurt ile etkili hücumlar bulan konuk ekip farkı kısa sürede 10 sayıya kadar açmayı başardı. Savunmada oyun organizasyonunu başarılı kurarak seti zorlanmadan 25-15 kazandı ve mücadelede 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de etkili başlayan turuncu beyazlılar, rakibinin oyun organizasyonunu bozmayı başardı. Setin ortalarına doğru farkı açan konuk ekip, bu bölümde Stysiak ve Yaprak'tan önemli katkılar buldu. Farkın erimesine izin vermeyen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-16 kazanarak maçı kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

Ev sahibi ekip maçın son seti olan üçüncü sette maça tutunmaya çalışsa da Eczacıbaşı Dynavit rakibine izin vermedi. Orta oyuncu rotasyonundan önemli sayılar bulan konuk ekip, kenardan gelen oyuncularından da pozitif katkı buldu. Maç boyu sürdürdüğü istikrarına son sette de devam eden turuncu beyazlılar seti 25-17 maçı ise 3-0 kazanarak rakibine set vermeden evine döndü.

Galibiyetin ardından başarılı pasör Dilay Özdemir maçın en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

Aldığı 13 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettiği 12 sayıyla ise Emily Maglio galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 13 blok ve 3 servis sayısı elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı

Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Bu kez hedefi başka
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması

Bu ilanı gören "Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması" diyor