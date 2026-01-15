Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'a set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında, evinde Yunan ekibi Olympiakos'u 25-18, 25-15 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Eldar Zulfugarov, Wojciech Maroszek

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Maglio, Smrek

Olympiakos Piraeus: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Abderrahim, Artakianou (L), Sampati (L), Oikonomidou, Coneo, Dimitriou

Setler: 25-18, 25-15, 25-19

Süre: 75 dakika (24, 22, 29) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
