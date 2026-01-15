Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'a set vermedi
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Yunan ekibi Olympiakos'u setlerde 25-18, 25-15 ve 25-19'luk skorlarla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Eldar Zulfugarov, Wojciech Maroszek
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Maglio, Smrek
Olympiakos Piraeus: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Abderrahim, Artakianou (L), Sampati (L), Oikonomidou, Coneo, Dimitriou
Setler: 25-18, 25-15, 25-19
Süre: 75 dakika (24, 22, 29) - İSTANBUL
