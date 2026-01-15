Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Olympiacos Piraeus'u 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Olympiacos Piraeus'u 3-0 mağlup etti
Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Yunan ekibi Olympiacos Piraeus'u 3-0 mağlup etti. Setler 25-18, 25-15 ve 25-19 şeklinde sonuçlandı.

SALON: Eczacıbaşı Spor

HAKEMLER: Eldar Zulfugarov, Wojciech Maroszek

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Maglio, Smrek

OLYMPIACOS PIRAEUS: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Abderrahim, Artakianou (L), Sampati (L), Oikonomidou, Coneo, Dimitriou.

SETLER: 25-18, 25-15, 25-19

SÜRE: 75 dakika (24', 22', 29')

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında evinde konuk ettiği Yunan ekibi Olympiacos Piraeus takımını 25-18, 25-15 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
