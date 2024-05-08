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Eczacıbaşı Dynavit, Naz Aydemir Akyol ile yeni sözleşme imzaladı

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol ile yeni sözleşme imzaladı. Takımın açıklamasında, Naz'ın tecrübesine güvenildiği ve birlikte büyük başarılara imza atacakları belirtildi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'la yeni sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli pasörümüzle önümüzdeki sezonda da birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Naz'ın tecrübesine güveniyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişen Naz Aydemir Akyol, 2004-2009 yılları arasında ve geride kalan sezon turuncu-beyazlı formayı giymişti.

Kaynak: AA / Spor

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