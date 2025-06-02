Eczacıbaşı Dynavit, Meliha Diken'i Transfer Etti

YENİ sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Eczacıbaşı Dynavit, daha önce formasını giydiği deneyimli ve milli oyuncu Meliha Diken'i 2025 – 2026 sezonu kadrosuna dahil etti. Meliha, yeni sezonda smaçör pozisyonunda turuncu beyazlı formayı terletecek.

Meliha Diken'in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha Diken'i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Meliha Diken, "Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!" dedi.

MELİHA DİKEN HAKKINDA

1993 doğumlu Meliha Diken, Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcudur. 187 cm boyundaki Diken, smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan deneyimli oyuncu; İlbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana formalarını giymiştir. 2025-2026 sezonu itibarıyla Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katılacaktır.

KULÜP BAŞARILARI

Türkiye Ligi Şampiyonluğu: 2014-2015, 2016-2017, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024

Türkiye Kupası Şampiyonluğu: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2023-2024, 2024-2025

Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu: 2015-2016, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025

CEV Kupası Şampiyonluğu: 2017-2018

CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği: 2020-2021

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2014 Avrupa Ligi Şampiyonu

2015 Avrupa Oyunları Şampiyonu

2015 U23 Dünya İkincisi

2018 FIVB Milletler Ligi İkincisi

2019 Avrupa Şampiyonası İkincisi

2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonu

BİREYSEL BAŞARILAR

2009 Bosna Hersek Yılın Voleybolcusu

2011 Bosna Hersek Yılın Voleybolcusu