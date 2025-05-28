Eczacıbaşı Dynavit'in Yeni Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli Oldu

Eczacıbaşı Dynavit'in Yeni Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu için İtalyan başantrenör Giulio Cesare Bregoli ile anlaşma sağladı. Tecrübeli antrenör, kulüp kariyerinde önemli başarılar elde etti ve yeni sezonda takımın başında olacak.

Eczacıbaşı Dynavit'in yeni başantrenörü Giulio Cesare Bregoli oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu için İtalyan başantrenör Giulio Cesare Bregoli ile anlaştı. Son altı sezondur İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri '76 takımını çalıştıran tecrübeli antrenör, önümüzdeki sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit'in başın olacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Giulio Bregoli'nin liderliğinde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Kendisinin uluslararası deneyimi ve teknik bilgisinin, takımımızın gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Giulio Cesare Bregoli kimdir?

Kulüp kariyerinde uzun yıllar çalıştırdığı İtalya Ligi ekiplerinden Reale Mutua Fenera Chieri '76' ile CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu kazanan Giulio Cesare Bregoli, antrenörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Fransa'nın Saint-Raphal Var Volley-Ball takımında başladı. 11 Eylül 1974 doğumlu deneyimli isim, daha sonra İsveç Kadın Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenerek 2024 CEV Avrupa Golden League şampiyonluğunu kazandı. 2024 yılında Almanya Kadın Milli Takımı ile 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atan Bregoli, aynı zamanda İtalya Kadın Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Kulüp başarıları

2015-2016: Fransa Ligi Şampiyonu

2016-2017: Fransa Süper Kupa Şampiyonu

2018-2019: Fransa Kupası Şampiyonu

2022-2023: CEV Challenge Cup Şampiyonu

2023-2024: CEV Kupası Şampiyonu

Milli takım başarıları

İtalya Kadın Milli Takımı (Yardımcı Antrenör)

2018: FIVB Dünya Şampiyonası - Gümüş Madalya

2018: FIVB VNL - Gümüş Madalya

2021: CEV Avrupa Şampiyonası - Altın Madalya

İsveç Kadın Milli Takımı (Başantrenör)

2024: CEV Avrupa Golden League Şampiyonu

Almanya Kadın Milli Takımı (Başantrenör)

2025-2028 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM Parti ziyareti sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Aksama yok

Herkesin merak ettiği konu için "Aksama yok" açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Erdoğan, masadaki diğer lideri unutmadı: Üç devlet tek millet
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil devi, 1 milyon aracını geri çağırıyor
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu

Harry Potter hayranları dikkat! İşte efsane rollerin yeni sahipleri
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.