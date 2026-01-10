Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, ligde üst üste 9. galibiyetini aldı

Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında İlbank'ı evinde 25-18, 25-23 ve 25-9'luk setlerle 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında evinde İlbank'ı 25-18, 25-23 ve 25-9'luk skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Jack-Kısal, Dilay, Boden, Maglio, Stysiak, Simge (L), Yaprak, Aybüke (L), Ebrar, Bengisu, Elif, Smrek

İlbank: Cansu, Gorecka, Begüm, Klimets, Bricio, Ceren, Sinem (L), Ece, Beren, Aysun, Ezgi, Elif Su

Setler: 25-18, 25-23, 25-9

Süre: 79 dakika (25, 30, 24) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

