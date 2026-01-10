Eczacıbaşı Dynavit, ligde üst üste 9. galibiyetini aldı
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında İlbank'ı evinde 25-18, 25-23 ve 25-9'luk setlerle 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Jack-Kısal, Dilay, Boden, Maglio, Stysiak, Simge (L), Yaprak, Aybüke (L), Ebrar, Bengisu, Elif, Smrek
İlbank: Cansu, Gorecka, Begüm, Klimets, Bricio, Ceren, Sinem (L), Ece, Beren, Aysun, Ezgi, Elif Su
Setler: 25-18, 25-23, 25-9
Süre: 79 dakika (25, 30, 24) - İSTANBUL
