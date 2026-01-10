Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında İlbank'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit ligdeki 12. galibiyetini elde etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Plummer, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Ebrar Karakurt, Smrek, Elif Şahin, Bengisu Aygün)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Gorecka, Begüm Hepkaptan, Klimets, Bricio, Ceren Karagöl (Sinem Arıncı, Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Damla Nur Dündar, Elif Su Yavuz)

Setler: 25-18, 25-23, 25-9

Süre: 78 dakika (24, 31, 23)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, İlbank ise 12. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
