Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Güncelleme:
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Eczacıbaşı Dynavit, Göztepe'yi setlerde 25-21, 25-16, 25-22 skorları ile mağlup ederek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Jack-Kisal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Tuna Aybüke Özel, Plummer, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Rettke)

Göztepe: Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Hollock, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Bihter Dumanoğlu Yarkın, İlayda Uçak, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Hande Naz Sunar, Scuka)

Setler: 25-21, 25-16, 25-22

Süre: 88 dakika (30, 28, 30)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
