Eczacıbaşı Dynavit, Genç Yetenek Dilay Özdemir'i Kadrosuna Kattı

Eczacıbaşı Dynavit, Genç Yetenek Dilay Özdemir'i Kadrosuna Kattı
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Eczacıbaşı Dynavit, 19 yaşındaki pasör Dilay Özdemir'i kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, altyapısından yetiştiği kulübe geri dönmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Kulüp, Dilay'ın potansiyeline güveniyor ve onun uluslararası arenada başarılı olmasını bekliyor.

Yeni sezon kadrosunu oluşturan Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki pasör Dilay Özdemir'i kadrosuna kattı.

Transferle ilgili kulüpten yapılan anlaşmada, "Dilay Özdemir, altyapımızdan yetişen ve A takımımıza yükselen genç ve yetenekli bir oyuncumuzdur. Türk voleybolunun geleceği için büyük bir umut kaynağı olan Dilay'ın, önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada da adından söz ettireceğine inanıyoruz. Kulübümüz, Dilay'ın gelişimine katkı sağlamaya ve desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Dilay Özdemir ise "Altyapısından yetiştiğim kulübüme geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada yeniden forma giymek benim için büyük bir gurur. Takımımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Genç oyuncu, Eczacıbaşı Dynavit'in ardından Beşiktaş ve Karayolları forması giymişti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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