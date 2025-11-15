Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe maçı kapalı gişe oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında yarın saat 19.30'da Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Spor Salonu'nda karşılaşacak. Eczacıbaşı, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımızı planladığımız şekilde tamamladık. Yeni yapılanan bir takım olarak geliştirmemiz gereken alanlar elbette var ancak şu ana kadar kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum. Fenerbahçe Medicana, ligin en iyi organize olan ve en yüksek kaliteye sahip takımlarından biri; güçlü oyuncuları ve oturmuş bir oyun sistemleri var. Böyle bir maçın gerektirdiği seviye ve disiplinin farkındayız. O nedenle kendi oyun planımıza sadık kalıp sahada gereken yoğunluğu ortaya koyarak en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Pasör Çaprazı Magdalena Stysiak ise hafta boyunca yoğun ve verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade ederek, "Takımın enerjisi yüksek, birbirimize olan güvenimiz de her geçen gün artıyor. Fenerbahçe Medicana karşısında sahaya tüm konsantrasyonumuzla çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle istediğimiz oyunu ortaya koyup karşılaşmadan güzel bir sonuçla ayrılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak

Gürcistan - Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler anısına tüm tribünlerde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun aldığı yas kararı doğrultusunda, karşılaşma boyunca salonda müzik yayını da yapılmayacak. - İSTANBUL