Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile 'yola devam' dedi

Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile 'yola devam' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, milli pasör Elif Şahin ile 2026-2027 sezonu için 1 yıl, 2027-2028 sezonu için ise opsiyonlu olacak şekilde 1+1 yıllık sözleşme uzattı. Kulüp menajeri Bilun Yılmaz, Elif'in takım ve Türk voleybolu için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Eczacıbaşı Dynavit, milli pasör Elif Şahin ile sözleşmesini 2026-2027 sezonu için 1 yıl uzatırken, 2027-2028 sezonu için ise opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2020-2021 sezonundan bu yana formasını terleten milli pasör Elif Şahin ile sözleşmesini 2026-2027 sezonu için 1 yıl uzatırken, 2027-2028 sezonu için ise opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Elif'le sözleşmemizi uzatmak, kulübümüzün sportif vizyonunun önemli bir parçası. 19 yaşında kulübümüze katıldığından bu yana, Elif hem gelişimiyle hem de istikrarıyla kulübümüz için olduğu kadar milli takımımız için de önemli bir değer haline geldi. Kulübümüzün ve Türk voleybolunun değerli isimlerinden biri olan Elif, sahadaki katkısının yanı sıra takım kültürüne uyumu, çalışma disiplini ve karakteriyle de bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Birlikte gelişmeye ve uzun vadeli bir yapı kurmaya önem veriyoruz. Bu sözleşme uzatmasının, önümüzdeki dönemde takımımıza güç katmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Elif Şahin ise, "Bu takımda olmaya devam etmek benim için gerçekten çok özel. Burada sadece voleybol oynamıyorum; birlikte güldüğümüz, zorlandığımız ve başardığımız kocaman bir ailenin parçasıyım. Her gün daha iyisini yapmak için beni motive eden bir ortamın içinde olmak bana büyük bir heyecan veriyor. Bu formayı giymeye, bu kulüp için mücadele etmek ve bu yolculuğa birlikte devam etmekten son derece mutluyum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum; birlikte daha nice güzel anılar ve başarılar yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var

Hakan Fidan Davos'ta Barış Kurulu sorusuna böyle yanıt verdi
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı