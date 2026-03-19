Eczacıbaşı Dynavit, Dörtlü Final'de

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın KS Developres ekibine 3-2 yenilmesine rağmen adını Dörtlü Final'e yazdırdı. İlk iki seti kazanarak son 4'e kalmayı başardı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Polonya'nın KS Developres ekibine 3-2 yenilse de adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan karşılaşmada 2 set alması durumunda son 4'e kalacak Eczacıbaşı Dynavit, ilk iki seti 25-17'lik skorlarla kazanarak Dörtlü Final'i garantiledi.

Ev sahibi ekip, 3. seti 25-23, 4. seti ise 25-15 kazanırken müsabakanın sonucunu karar seti belirledi. Son seti de 15-12 kazanan Polonya temsilcisi, parkeden 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ilk müsabakayı 3-1 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Süha Gür
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcıya yeni görev
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı

Ünlü iş kadını cezaevine gönderildi! Suçlamalar ağır
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı

Maduro'nun köprüsüydü! Venezuela'nın geçici lideri görevden aldı
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

Trump gelecek tepkileri biliyor! Hiçbir görüntü yayınlanmayacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir

İsrail saldırısında ölen Türk için Arakçi'den dikkat çeken mesaj