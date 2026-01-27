Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'dan galibiyet bekliyor
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında OK Zeleznicar Lajkovac ile yarın saat 21.00'de deplasmanda karşılaşacak. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden ekip, bu önemli mücadeleye tek idmanla hazırlanıyor.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçında OK Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 mağlup eden turuncu-beyazlı ekip bu kez rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.
OK Zeleznicar Lajkovac - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 21.00'de Hala Sportova Lajkovac'da oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL