Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'dan galibiyet bekliyor

Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'dan galibiyet bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında OK Zeleznicar Lajkovac ile yarın saat 21.00'de deplasmanda karşılaşacak. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden ekip, bu önemli mücadeleye tek idmanla hazırlanıyor.

Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde OK Zeleznicar Lajkovac ile rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçında OK Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 mağlup eden turuncu-beyazlı ekip bu kez rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.

OK Zeleznicar Lajkovac - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 21.00'de Hala Sportova Lajkovac'da oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

Ev alırken bu hatayı yapanlar yandı: Tebligatlar gitmeye başladı
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Dünyaca ünlü otomobil devinde deprem! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı