Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'dan galibiyet bekliyor

Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde OK Zeleznicar Lajkovac ile rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçında OK Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 mağlup eden turuncu-beyazlı ekip bu kez rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.

OK Zeleznicar Lajkovac - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 21.00'de Hala Sportova Lajkovac'da oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL