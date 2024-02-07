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Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finale yükseldi

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2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabında Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey Dnipro'yu mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabı ikinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit evinde Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-16'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde grup etabındaki rakibi İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Stanislava Simic, Michail Koutsoulas

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Yaprak, Aybüke (L), Yasemin, Naz

SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva

Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-16

Süre: 97 dakika (25,23,27,22) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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