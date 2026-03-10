Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finalde DevelopRes Rzeszow karşısında

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında yarın evinde KS DevelopRes Rzeszow ile karşı karşıya gelecek.

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu lider tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Çeyrek final ilk karşılaşmasına evinde oynayacak turuncu-beyazlı ekip, günü tek idmanla tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı pasörü Elif Şahin, müsabakaya dair şunları söyledi:

"CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağımız maç için çok heyecanlıyız. Bu seviyede her karşılaşmanın ayrı bir önemi var. Öncelikle evimizde iyi bir oyun ortaya koyup avantaj yakalamak istiyoruz. Ardından Polonya'daki maçta da aynı mücadeleyi sahaya yansıtarak galip gelip Final Four biletini almak hedefimiz. Takım olarak buna inanıyoruz ve bunun için sahada elimizden geleni yapacağız."

Eczacıbaşı Dynavit - KS DevelopRes Rzeszow karşılaşması yarın saat 20.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı