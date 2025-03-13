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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti
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Eczacıbaşı Dynavit, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Vero Volley Milano'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Set skoru 24-26, 24-26 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı.

2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Vero Volley Milano'yu ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 24-26, 24-26, ve 21-25'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Rettke, Boskovic, Boden, Jack-Kısal, Simge (L), Gray, Naz

Vero Volley Milano: Kurtagic, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Daalderop, Gelin (L), Konstantinidou, Smrek, Cazaute

Setler: 0-3 (24-26, 24-26, 21-25)

Süre: 81 dakika (29,29,23) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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