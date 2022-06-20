Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı'yla sözleşme yeniledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı'yla sözleşme yeniledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı'yla sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit, başarılı voleybolcusu Beyza Arıcı'nın sözleşmesini uzattı.

Eczacıbaşı Dynavit, başarılı voleybolcusu Beyza Arıcı'nın sözleşmesini uzattı. İmza sonrası konuşan Arıcı, "Beşinci sezonumu tamamladığım kulübüm ile üç sezon daha devam edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit, başarılı orta oyuncu Beyza Arıcı'yla sözleşme yeniledi. Son beş sezondur Eczacıbaşı ile birçok başarıya imza atan milli oyuncu, turuncu-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başarılarında pay sahibi olan tecrübeli orta oyuncumuz Beyza Arıcı ile tekrardan sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.

İmza sonrası görüşlerini aktaran Beyza Arıcı, "Eczacıbaşı benim ailem. Beşinci sezonumu tamamladığım kulübüm ile üç sezon daha devam edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Birlikte geçirdiğimiz beş sezonun ardından, bugün attığım imzada hala ilk günkü heyecanı hissediyorum. Turuncu-beyazlı renkler için hep beraber, elimizden gelenin en iyisi için çabalamaya devam edip, çok çalışarak kulübümüzü en güzel yerlere taşıyacağımızı ümit ediyorum" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Beyza Arıcı Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title