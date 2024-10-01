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Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş: "Bütün kupaları kazanmak için sahaya çıkacağız"

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş:
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Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın yeni sezon için hedeflerini paylaşan başantrenör Ferhat Akbaş, tüm kupaları kazanma arzularını dile getirdi. Yeni forma tanıtımı sonrası açıklamalarda bulunan Akbaş, taraftarlarını yeni salonda destek vermeye davet etti.

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, yeni sezonda da mücadele ettikleri tüm kupaları kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın forma tanıtımı ve yeni forma sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. Lansmanın ardından Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni formaların çok şık ve güzel olduğunu belirterek sözlerini başlayan Akbaş, "Ben turuncuyu çok beğendim. Sezon da başlamak üzere, sayılı günler kaldı. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük. Hala birkaç eksiğimiz, tamamlanmamış bir süreç var. Her takım gibi bu süreci sezon başından itibaren aşmaya çalışacağız. Bütün taraftarlarımızı yeni salonumuza bekliyoruz. Daha küçük salonlarda oynadık ve büyük salonda daha büyük bir baskı oluşturabileceğimize eminiz. İyi bir süreç olsun. Yeni formalarımızla güzel bir sezon olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bütün kupaları kazanmak için sahaya çıkacağız"

Yeni sezona dair hedefleriyle ilgili ise Akbaş, "Eczacıbaşı Spor Kulübü, rakip kim olursa olsun, kupa ne olursa olsun, sahaya kazanmak için çıkar. Biz de bunu yapacağız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere 4 kupa var. Bu kupaların hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Daha fazla kuvvetlendiğimizi düşünüyorum. Her takım gibi sezon başında biraz süreye ihtiyacımız olacak. Çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ferhat Akbaş Spor

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