Eczacıbaşı Dynavit, pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın parçası olduğu 2024-2025 sezonu itibarıyla kulübümüzde pasör çaprazı olarak görev yapan Anna Nicoletti ile karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Eczacıbaşı Dynavit olarak, kulübümüze verdiği emek ve katkıları için Anna Nicoletti'ye teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.