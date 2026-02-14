Haberler

Fenerbahçe arsaVev kaptanı Ece Türkoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kaptanı Ece Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı kaptanı Ece Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarı-lacivertli futbolcu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğundaki yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ece Türkoğlu, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Portre" özel kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesine oy kullanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını seçti."

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda kaptan Eda Erdem Dündar'ın kazandığı bir sayının ardından yaşadığı sevinci yansıtan "Kaptan" fotoğrafına oy veren Ece Türkoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" adlı karesini tercih etti."

Türkoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" isimli karesini oyladı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
