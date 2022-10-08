Ebrar Karakurt'tan maç sonu TRT röportajında ilginç hareket! Ekran başındakiler de şaşırdı

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, milli takımın maçının ardından TRT'ye röportaj verdi. Röportaj sırasında muhabirin boyuna inmek için bacaklarını aralayan ve boyunu kısaltan Karakurt, ekran başındakileri de şaşırttı.

Kadın Voleybol Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'nda yoluna dolu dizgin şekilde devam ediyor. Milli takımın galibiyetleri herkesi sevindirirken, ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un dünya şampiyonasındaki bir mücadele sonrası verdiği röportajdaki hareketi ekran başındakileri güldürdü.

TURNUVADA İYİ BİR PERFORMANS SERGİLİYOR

Voleybol Takımımız, Polonya'nın Lodz şehrinde karşı karşıya geldiği Kanada'yı da 3-0 ile geçerek şampiyonada üst üste 6. galibiyetini elde etti. Grupta Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etmesi sonrasında da Millilerimiz, çeyrek finali garantilemiş oldu. İlk seti 25-22'lik skorla kazanan ay-yıldızlılar ikinci sette Kanada hücumlarını karşılamakta zorlandı. Setin sonlarına doğru 23-19 geriye düşen milliler seti çevirerek 26-24'lük üstünlük kurarak ikinci seti de kazandı. Maçın yıldızıysa pasör çaprazı Ebrar Karakurt oldu. Maç sonrası Karakurt verdiği röportaj görüntüleri de maç kadar konuşuldu.

MAÇ SONU İLGİNÇ RÖPORTAJ

TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'in paylaştığı görüntülerde Karakurt'un boyu muhabire yakın tutmak için bacaklarını açtığı görüldü. Şenürek, "Ebrar Karakurt ile maç sonu röportajımızdan Boylar anca bu kadar eşitlenebiliyor" yorumunda bulundu.