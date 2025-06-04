Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı

Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı
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Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kariyerini Rusya'daLokomotiv Kaliningrad'ta sürdüren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'ne geri döndü.

ECZACIBAŞI RESMEN AÇIKLADI

Ligin zorlu takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde!'' ifadeleri kullanıldı.

RUSYA'DA ŞAMPİYON OLDU

İki yıldır Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ta forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, lig ve Rusya Kupası'nda yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından ülkemize geri döndü. Yıldız voleybolcu, ülkemizde daha önce VakıfBank ve Türk Hava Yolları formaları giymişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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