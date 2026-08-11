Erzurumspor FK'da Tarihi Transfer: Ebosele İlk İrlandalı Oyuncu Olacak
Süper Lig ekibi Erzurumspor FK, İrlandalı sağ bek Festy Oseiwe Ebosele'yi kadrosuna katarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Ebosele, mavi-beyazlı formayı giyen ilk İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu olacak. Kulüpte daha önce 45 farklı ülkeden oyuncu forma giyerken bu sayı 46'ya yükseldi. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 20 maçta kadroda yer aldı, 11'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Süper Lig ekibi Erzurumspor FK'da Festy Oseiwe Ebosele'nin transferiyle kulüp tarihinde bir ilk daha yaşanacak. İrlandalı futbolcu, mavi-beyazlı formayı giyen ilk İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı oyuncu olacak.
Daha önce 45 farklı ülkeden futbolcunun Erzurumspor FK formasını giydiği kulüpte, Ebosele'nin kadroya dahil olmasıyla birlikte bu sayı 46'ya yükseldi.
24 yaşındaki sağ bek, kariyerinde D. County, Udinese, Watford ve Başakşehir formalarını giyerken, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da görev yaptı. Ebosele geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla lig ve kupa organizasyonlarında 20 maçta kadroda yer alırken, 11 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve sezonu 1 golle tamamladı.