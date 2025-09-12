Trabzon'da Ampute Futbol Şampiyonası Başladı

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası, Trabzon'da başladı.

Yavuz Selim Stadı'nda düzenlenen, dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya'nın mücadele edeceği 2025 Uluslar A Ligi'nin açılış seremonisinde konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, organizasyona katılan sporcuların, ulusları, devletleri ve farklı kültürleri birbirine bağladığını belirtti.

Ampute Futbol Şampiyonası'nın diğer futbol organizasyonlarından çok daha derin bir anlam taşıdığını vurgulayan Yıldırım, "Kendileri aynı zamanda hayata tutunma yolunda diğerlerinden farklı olmadığını ifade ediyor ve bütün insanlar gibi mücadele edebileceklerini de ortaya koyuyor." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kentin, sporun ve futbolun olduğu her yerde var olduğunu dile getirerek, aynı zamanda uluslararası organizasyonlara da layıkıyla ev sahipliği yapabilecek bir alt yapısı bulunduğunu söyledi.

Trabzon'un birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatan Genç, EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası ile bunu taçlandırdıklarını kaydetti.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ise EAFF Uluslar Ligi'nin, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'daki en büyük ampute futbol organizasyonu olduğunu vurguladı.

Widlak, 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası kapsamında Türkiye, İspanya, Azerbaycan ve Romanya'da düzenlenecek dört büyük turnuvada 18 milli takımın mücadele edeceğini aktardı.

Trabzon'un futbol taraftarıyla tanınan bir şehir olduğuna değinen Widlak; İngiltere, İtalya ve Polonya ile birlikte Türkiye'de olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile engelli camiasının çağ atladığını belirtti.

Ampute futbolunu dünyaya tanıttıklarına değinen Erkoç, "Bugün biz bu organizasyonu yaparken dünyada ampute futbolumuz ne kadar gelişecek, Avrupa'da ampute ne kadar gelişecek diye bu organizasyonları yapıyoruz. Bize bu imkanları sunan Trabzon ve Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.