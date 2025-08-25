EA SPORTS FC 25 Seçmelerinde Berk Turan Şampiyon Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da düzenlenen EA SPORTS FC 25 seçmelerinde Berk Turan'ı şampiyon olarak belirledi. Berk, eEuro 2025 Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek.
eMilli Takım EA SPORTS FC 25 seçmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en yetenekli EA SPORTS FC oyuncularını belirlemeyi hedefleyen organizasyonda, 6 finalist arasında büyük çekişme yaşandı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda oynanan ve canlı yayınlanan final karşılaşmaları sonunda Berk Turan şampiyonluğa ulaştı. Final maçlarını toplamda 14-11 skorla kazanan Berk Turan'a şampiyonluk kupasını eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay verdi.
Berk Turan, 2025 sezonunda EA Sports tarafından düzenlenecek eEuro 2025 Elemeleri'nde eMilli Takım formasıyla Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL