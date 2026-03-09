Haberler

Dzeko'nun futbol tutkusuna bakın

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Edin Dzeko, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Birden fazla maçı aynı anda izleyen Dzeko'nun bu anları geniş yankı buldu. Dzeko'nun paylaşımı, futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırdı ve birçok kullanıcı yıldız oyuncunun futbol tutkusu hakkında yorum yaptı.

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bosnalı golcü, aynı anda üç farklı maçı takip ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

ÜÇ MAÇI BİRDEN İZLEDİ

Paylaşılan görüntülerde Dzeko'nun farklı ekranlardan üç maçı aynı anda izlediği görüldü. Tecrübeli futbolcunun bu anları sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dzeko'nun paylaşımı futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırırken, birçok kullanıcı yıldız oyuncunun futbol tutkusu hakkında yorum yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

