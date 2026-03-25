Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

İtalya Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli süper yıldızı Paulo Dybala için transfer kazanları yeniden kaynamaya başladı.

SÜPER LİG EKİBİNDEN DYBALA'YA DEV TEKLİF

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi beklenen bir Türk kulübü, "La Joya" lakaplı Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi hamlesini yaptı. Haberin detaylarında, Türk temsilcisinin 32 yaşındaki yıldız oyuncuya 3 yıllık bir proje sunduğu belirtildi. Arjantinli oyuncuya ayrıca yıllık garanti 6 milyon Euro maaş ve başarıya endeksli yüksek bonus maddelerinin de sunulduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKABİLİR

Roma ile olan sözleşme durumu ve kulübün yeni sezon planlaması belirsizliğini korurken, Dybala'nın kariyerinin bu döneminde Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Türkiye seçeneğine sıcak bakabileceği vurgulandı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Sakatlıklarla boğuştuğu dönemleri geride bırakan ve bu sezon Roma formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Dybala, çıktığı 22 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.