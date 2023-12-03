Düzcespor, Sarıyer'i 4-2 mağlup etti
Düzcespor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Sarıyer'i 4-2 mağlup etti. Maçta Sedat Cengiz 3 gol atarken, Ahmet Sun da bir gol kaydetti.
Düzcespor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Sarıyer'i 4-2 mağlup etti.
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Akın Karabacak, Bedirhan Soydemir
Düzcespor: Taha Ayan, Hamit Kulya (Mehmet Bektaş dk. 69), Serdarcan Eralp, Ahmet Sun, Sedat Cengiz, Emre Gündoğdu (Oğuzhan Aydoğan dk. 63), Yasin Palaz (Alişan Durmuş dk. 81) Şafak Şafakoğlu, İsmail Zehir, Kerem Can Akyüz, Uğur Arslan Kuru
Sarıyer: Ömer Alıcı, Sedat Dursun (Uygar Mert Zeybek dk. 90), Eray Ataseven (Atakan Müjde dk. 61), Taha Dönmez, Osman Tarık Çamdal (Melihcan Demirci dk. 81), Oğuz Çetinkaya, Fatih Selimhan Solmaz, Cuma Menize, Berkay Doğan, Caner Doğan( Barış Başdaş dk. 81), Saruhan Fındıkçı (Baran Engül dk. 90)
Goller: Sedat Cengiz (dk. 4, 40 pen. ve 49), Ahmet Sun (dk. 90+1) (Düzcespor) Cuma Menize (dk. 27), Saruhan Fındıkçı (dk. 29) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Sedat Cengiz (Düzcespor), Fatih Selimhan Solmaz (Sarıyer) - DÜZCE