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Düzcespor, Sarıyer'i 4-2 mağlup etti

3 Aralık 2023 16:01 Son Güncelleme: 16:03 Abone Ol

Düzcespor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Sarıyer'i 4-2 mağlup etti. Maçta Sedat Cengiz 3 gol atarken, Ahmet Sun da bir gol kaydetti.