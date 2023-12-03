Üye Girişi
Haberler

Düzcespor, Sarıyer'i 4-2 mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Düzcespor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Sarıyer'i 4-2 mağlup etti. Maçta Sedat Cengiz 3 gol atarken, Ahmet Sun da bir gol kaydetti.

Düzcespor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Sarıyer'i 4-2 mağlup etti.

Hakemler: Süleyman Soyutürk, Akın Karabacak, Bedirhan Soydemir

Düzcespor: Taha Ayan, Hamit Kulya (Mehmet Bektaş dk. 69), Serdarcan Eralp, Ahmet Sun, Sedat Cengiz, Emre Gündoğdu (Oğuzhan Aydoğan dk. 63), Yasin Palaz (Alişan Durmuş dk. 81) Şafak Şafakoğlu, İsmail Zehir, Kerem Can Akyüz, Uğur Arslan Kuru

Sarıyer: Ömer Alıcı, Sedat Dursun (Uygar Mert Zeybek dk. 90), Eray Ataseven (Atakan Müjde dk. 61), Taha Dönmez, Osman Tarık Çamdal (Melihcan Demirci dk. 81), Oğuz Çetinkaya, Fatih Selimhan Solmaz, Cuma Menize, Berkay Doğan, Caner Doğan( Barış Başdaş dk. 81), Saruhan Fındıkçı (Baran Engül dk. 90)

Goller: Sedat Cengiz (dk. 4, 40 pen. ve 49), Ahmet Sun (dk. 90+1) (Düzcespor) Cuma Menize (dk. 27), Saruhan Fındıkçı (dk. 29) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Sedat Cengiz (Düzcespor), Fatih Selimhan Solmaz (Sarıyer) - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Bektaş Sarıyer Fatih Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? Dün gece deprem oldu mu? 3 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title