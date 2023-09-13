TFF 2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Düzcespor, futbolcu Berkehan Biçer ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Biçer ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

DÜZCE(İHA) – TFF 2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Düzcespor, futbolcu Berkehan Biçer ile yollarını ayırdı.

Düzce Cam Düzcespor'dan yapılan açıklamada Berkehan Biçer ile yollarını ayırdıkları bildirildi. Yapılan açıklamada "Futbolcumuz Berkehan Biçer ile kendisinden gelen talep üzerine karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - DÜZCE