Düzcespor'a yeni kayyım heyeti atandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Düzcespor'un son kongresinde yönetime talipli çıkmaması üzerine kulübün yönetilmesi adına yeni kayyım heyeti ataması yapıldı. Yeni kayyım heyeti, Muzaffer Leblebici başkanlığında görev yapacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Düzcespor'un son kongresinde yönetime talipli çıkmaması üzerine kulübün yönetilmesi adına yeni kayyım heyeti ataması yapıldı.

Düzcespor'da yeni kayyım heyeti belirlendi. Muzaffer Leblebici Başkanlığında atanan birinci kayyım heyeti, hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlamış ve takımın lige katılmasını sorunsuz bir şekilde sağlamıştı. Kulübün arzu edilen başarıya ulaşması ve yönetim hizmetlerine daha fazla zaman ayrılabilmek amacıyla, idari ve yerel makamların desteğiyle yeni kayyım heyeti oluşturuldu. Mahkeme tarafından bugün itibarıyla atamaları yapılarak görevlerine başlayan yeni kayyum heyeti şu isimlerden oluşuyor:

Başkanlığı iş adamı Muzaffer Leblebici yapacak. Yönetim kurulunda ise İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse, Düzce Üniversitesi Danışmanı Doç. Dr. Cengin Tuncer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde görevli Av. Merve Hazan Sevindir, İş İnsanı Sinan Karaman, Muhasebe Müdürü Yahya Şahin, Maliye Uzmanı Ramazan Taş, Ali Ulaş Duru ve Murat Acar oldu. - DÜZCE