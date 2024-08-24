Düzcepor, genç stoper Kağan Köroğlu ile anlaştı
TFF 3. Lig takımlarından Düzcepor, 20 yaşındaki Kağan Köroğlu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Düzcespor forması giyecek olan genç stoper, hızı ve pozisyon bilgisiyle dikkat çekiyor.
DÜZCE(İHA) – TFF 3. Ligde mücadele eden Düzcepor 20 yaşındaki Kağan Köroğlu ile bir yıllık anlaşma yaptı.
19 yaşındaki genç ve gelecek vadeden stoper Kağan Köroğlu, Düzcespor ile sözleşme yeniledi. Çabukluğu ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken 2004 doğumlu oyuncu hem sol stoper hem de sağ stoper olarak görev yapabiliyor. Köroğlu, geçen yıl olduğu gibi bu yılda kırmızı lacivert forma ile ter dökecek. - DÜZCE