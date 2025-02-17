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Düzceli Taekwondo Sporcularından Uluslararası Başarı

Düzceli Taekwondo Sporcularından Uluslararası Başarı
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Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcular Öykü Yaman, Asya Şengönül ve Sefa Yılmaz bronz madalya kazanarak milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettiler.

DÜZCE(İHA) – Antalya'da gerçekleştirilen 12.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında derece yapan Öykü Yaman, Asya Şengönül ve Sefa Yılmaz üçüncü oldular.

60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı 12.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi. Antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Düzceli sporcularından Öykü Yaman 55 kilo genç kadınlarda üçüncü, Asya Şengönül 41 kilo yıldız kadınlarda üçüncü ve Sefa Yılmaz 41 kilo erkeklerde üçüncü oldu. Aynı şampiyonada Doruk Kılıç ve Emir Perçin ilk 8 arasında yer aldı. Bu sonuçlar ile Sefa Yılmaz ve Asya Şengönül milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Öykü Yaman ve Damla Nur Yılmaz 12-14 Nisan 2025 tarihleri arasında Estonya'da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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