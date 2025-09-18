Haberler

Düzceli Sporcular Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Seçmelerinde

Düzceli Sporcular Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Seçmelerinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'den 7 sporcu, Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmak üzere Antalya'ya gidiyor. Antrenör Hakan Şengönül nezaretinde hazırlanan sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekiyor.

DÜZCE(İHA) – Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası için milli takım seçmelerine Düzce'den 7 sporcu gidiyor.

Düzceli sporcular milli takım seçmelerine gidiyor. Antrenörleri Hakan Şengönül nezaretinde şampiyonalara hazırlanan sporcular son yapılan aldıkları derecelerle adından söz ettiriyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde 6-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Milli Takım seçmelerine Düzceli 7 sporcu davet edildi.

Seçmelere; Melike Acar, Asya Şengönül, Sefa Yılmaz, Hazal Çavuş, Belinay Aslanhan, Kutan Muhammet Çeki ve Elanur Demirtaş katılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Adeta can pazarı! Yolcu otobüsü kamyona çarptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha

Şok üstüne şok! Osimhen'den bir kötü haber daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.