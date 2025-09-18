Düzceli Sporcular Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Seçmelerinde
Düzce'den 7 sporcu, Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmak üzere Antalya'ya gidiyor. Antrenör Hakan Şengönül nezaretinde hazırlanan sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekiyor.
Düzceli sporcular milli takım seçmelerine gidiyor. Antrenörleri Hakan Şengönül nezaretinde şampiyonalara hazırlanan sporcular son yapılan aldıkları derecelerle adından söz ettiriyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde 6-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Milli Takım seçmelerine Düzceli 7 sporcu davet edildi.
Seçmelere; Melike Acar, Asya Şengönül, Sefa Yılmaz, Hazal Çavuş, Belinay Aslanhan, Kutan Muhammet Çeki ve Elanur Demirtaş katılacak. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor