Düzceli Sporcular Wushu Türkiye Şampiyonasında 7 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Wushu Türkiye Şampiyonasında 7 Madalya Kazandı
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Okul Sporları Wushu Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Gökçe Bulut Türkiye Şampiyonu olurken, diğer sporcular da dereceler elde etti.

Okul Sporları Wushu Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 7 madalya kazandı.

Sakarya Serdivan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen Okul Sporları Wushu Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular; Yıldız Bayan 42 kiloda Gökçe Bulut Türkiye Şampiyonu, Küçük Erkek 25 kiloda Ali Kemal Lermi Türkiye ikincisi, Genç Erkek 60 kiloda Yiğit Horuz Türkiye ikincisi, Genç Bayan 48 kiloda Ecrin Sena Seher Türkiye üçüncüsü, Genç Bayan 45 kiloda Eylül Yavuz Türkiye üçüncüsü, Yıldız Bayan 41 kiloda Eslem Yakalı Türkiye üçüncüsü ve Genç Erkek 52 kiloda Toprak Ege Öztürk Türkiye üçüncüsü oldu.

Başarılı sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayı Düzce'ye kazandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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