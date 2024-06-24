Düzceli Sporcular Taekwondo Avrupa Kulüpler Şampiyonasında 2 Altın Madalya Kazandı

Arnavutluk'un Tiran kentinde yapılan Taekwondo Avrupa Kulüpler Şampiyonasında Düzceli sporcular 2 altın madalya kazandı.

13 - 16 Haziran 2024 tarihleri arasında Taekwondo Avrupa Kulüpler Şampiyonasında Antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı sporculardan Damla Nur Yılmaz ve Utku Kap tüm rakiplerini yenerek Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldular.

Sporcular elde ettikleri başarıdan dolayı Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. - DÜZCE