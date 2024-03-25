Düzceli Sporcular Okul Sporları Gençler Taekwondo Türkiye Finallerinde Başarı Elde Etti

DÜZCE(İHA) – Okul sporları gençler Taekwondo Türkiye finallerinde Düzceli sporcular bir şampiyonluk bir de üçüncülük elde etti.

Çorum'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Taekwondo Türkiye Finallerinde antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Düzceli sporcular Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Nur Yılmaz 42 kilo bayanlarda Türkiye Şampiyonu, Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencisi Emir Perçin 63 kilo erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldu.

Damla Nur Yılmaz elde ettiği bu şampiyonluk ile üst üste 2. kez Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonu oldu. - DÜZCE