Düzceli sporcular Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında 2 madalya kazandı

Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında Düzceli sporcular 2 madalya kazandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir/Bergama'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonasına Düzce'yi temsilen 2 milli sporcu katılım sağladı. Şampiyonada Düzce Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Hüseyin Yüce 20 yaş erkekler kategorisinde orta mesafe ve sürat yarışmalarında Avrupa ikincisi olurken, Bayrak yarışmasında Gençlik ve Spor Kulübü Sporcularından oluşan Hüseyin Yüce ve M. Sadık Seydioğlu 20 yaş erkekler Türk Milli Takımında, takım olarak Avrupa üçüncüsü oldu. - DÜZCE