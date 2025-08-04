Düzceli Sporcular Analig Tenis Müsabakalarında 10 Altın Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Analig Tenis Müsabakalarında 10 Altın Madalya Kazandı
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Samsun'da düzenlenen Analig tenis grup müsabakalarında Düzceli sporcular, erkek ve kız kategorilerinde toplamda 10 altın madalya kazanarak yarı finallere yükseldi.

Analig tenis kız ve erkek grup müsabakalarında Düzceli sporcular 10 altın madalya kazandı.

Samsun'da 31 Temmuz-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan Analig tenis kız ve erkek grup müsabakalarına antrenörleri Levent Hasdemir ve Ahmet Usluer eşliğinde katılan sporculardan erkeklerde Emir Lokum, Demir Aydın, Mustafa Eren Yazıcı, Mustafa Çınar Balcı ve Toprak İlhan, kızlarda ise Serra Deniz Bal, Deniz Yılmaz, Duru Özkan, Yaren Meva Çakır ve Eslem Bulut 10 birincilik alarak 10 altın madalya kazandılar.

Düzce takımları gruplarını lider olarak bitirerek Trabzon'daki yarı finallere katılmaya hak kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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